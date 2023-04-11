В Волгограде временно изменится расписание одной электрички

Расписание одной электрички изменится из-за ремонтных работ Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде жителям, которые пользуются электричками, в ближайшее время стоит внимательнее следить за расписанием. Изменится график движения у одного электропоезда, соединяющего южную и северную части города. Из-за ремонтно-путевых работ будет временное расписание у электрички «Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская».

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги, электричка №6314 «Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская» 19, 20, 21, 24, 25, 26 и 27 апреля будет отправляться в 13.08 (на 8 минут позже). На конечную станцию «Тракторная Пассажирская» она будет пребывать в 14.34 (на 1 минуту позже обычного).