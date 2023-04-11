Электронные повестки будут получать военнообязанные в Волгоградской области

Новшества коснутся всех военнообязанных. Фото: Александр ГЛУЗ

Военнообязанные жители Волгограда и области отныне будут получать электронные повестки. 11 апреля 2023 года Госдума РФ приняла соответствующий федеральный закон о цифровизации воинского учета. Новшества ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе» меняют порядок вручения повесток для последующей явки в военкомат. Теперь вручить повестку могут не только лично под роспись и от работодателя, но и заказным письмом или через «Госуслуги».

Все необходимые для воинского учета сведения структуры будут предоставлять в электронном виде. А для уклонистов предусмотрели ряд «обеспечительных мер», которые коснутся выезда за рубеж, получения кредитов, регистрации имущества, бизнеса. Уклонистами теперь будут считать всех военнообязанных, которые отказались получить повестку и не вышли вовремя на связь. Как только начнется следующий призыв, они обязаны прийти военкомат в течение двух недель. Объяснили новшества необходимостью модернизации воинского учета.