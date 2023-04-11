В Волгоградской области 12 апреля обещают ночные заморозки и дожди

В Волгограде потеплеет. Фото: Антон ПИКУС

В среду, 12 апреля, в Волгоградской области ожидается заметное потепление. После холодной недели в южных частях региона температура воздуха прогреется до +21 градуса. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики Гидрометцентра, в ночное же время будут заморозки.

По прогнозам синоптиков, ночью будет +4...+9, при прояснении в северных районах до -1 градуса; днем +16...+21. В Волгограде ожидается ночью +7...+9, днем +17...+19 градусов тепла.

При этом в области и городе-герое утром и днем вероятны дожди, но несильные. Ветер восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Добавим, что к концу рабочей недели температура снизится до +9 градусов.