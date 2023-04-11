Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 13:41

В Волгоградской области 12 апреля обещают ночные заморозки и дожди

Днем потеплеет до +21 градуса
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде потеплеет.

В Волгограде потеплеет.

Фото: Антон ПИКУС

В среду, 12 апреля, в Волгоградской области ожидается заметное потепление. После холодной недели в южных частях региона температура воздуха прогреется до +21 градуса. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru синоптики Гидрометцентра, в ночное же время будут заморозки.

По прогнозам синоптиков, ночью будет +4...+9, при прояснении в северных районах до -1 градуса; днем +16...+21. В Волгограде ожидается ночью +7...+9, днем +17...+19 градусов тепла.

При этом в области и городе-герое утром и днем вероятны дожди, но несильные. Ветер восточный с порывами до 15-18 метров в секунду. Добавим, что к концу рабочей недели температура снизится до +9 градусов.