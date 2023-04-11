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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:50

Преподаватели Волгоградской академии МВД отправятся на Донбасс

Специалисты будут работать в Донецком филиале вуза
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Волгоградская академия МВД

Фото: Волгоградская академия МВД

Начальник Волгоградской академии МВД Роман Павленков провел встречу с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. На совещании обсуждались вопросы подготовки кадров для силовых структур Донбасса. Участие во встрече также принимал начальник Донецкого филиала Волгоградской академии МВД Олег Берест. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе вуза.

- Подготовка кадров, которая сейчас ложится уже на плечи нашей академии, то есть филиала в новой формации, как раз будет обеспечивать не только Донецкую Народную Республику, но и Запорожскую и Херсонскую области, - отметил Денис Пушилин.

Донецкий филиал Волгоградской академии МВД был образован приказом российской полиции, являясь обособленным структурным подразделением. Для него закупается необходимое для проведения занятий оборудование. Для работы будут направлены преподаватели Волгоградской академии.

- Сейчас закупается дорогостоящее оборудование для экспертно-криминалистической деятельности, преподавательский состав готов сюда ехать организовывать работу, - подчеркнул Роман Павленков.