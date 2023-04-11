В Волгограде банда избивала и грабила горожан на улицах

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Суд в Волгограде приговорил к лишению свободы троих мужчин, которые устраивали разбой на улицах. 3 и 5 октября 2022 года в ночное время они подыскивали в Дзержинском районе возвращающихся домов горожан. Банда нападала на людей, била их руками и ногами, после чего забирали наличные и ценности. С одного украденного телефона через банковское приложение нападавшие перевели себе деньги. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Дзержинском районном суде.

Вину признал только один участник банды, который поведал о преступлениях. Троих мужчин приговорили к заключению в колонии.

- Суд назначил окончательное наказание всем осуждённым в виде лишения свободы Абросимову П.А. – 5 лет, Шастиловскому Д.Е. – 4 года, Гогину А.Г. – 4 года, - отметили в Дзержинском районном суде.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.