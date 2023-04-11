Под Волгоградом мужчина украл у соседа щенка терьера

Щенка вернули хозяину. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

42-летний житель Новоаннинского района может сесть в тюрьму за хищение щенка у соседа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Потерпевший рассказал стражам порядка, что накануне купил щенка породы терьер. Он показал его знакомому, который пришел в гости.

- Через некоторое время сосед отправился домой и выходя со двора, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, прихватил с собой терьера, который ему очень приглянулся, - уточнили в полиции.

Приехавший участковый нашел щенка дома у злоумышленника. Он вернул украденное. Теперь подозреваемый рискует получить реальный срок.