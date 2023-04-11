На вокзале «Волгоград-1» установили аппараты для приема пластиковых бутылок

Фото: пресс-служба ПривЖД

На Центральном железнодорожном вокзале Волгограда появились устройства приема алюминиевых банок и пустых пластиковых бутылок. Все собранные материалы будут отправлены на переработку. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на пресс-службу ПривЖД.

За один раз отправить на переработку в фандомат волгоградцы смогут до 2 литров пустой тары. Полученный материал распределяется в специальные контейнеры, а затем передаётся на перерабатывающие предприятия. К слову, за сданную алюминиевую посуду и пластиковые бутылки пользователь фандомата получит бонусы, которые можно будет потратить в магазинах-партнеров акции.

Подобные пункты приема ранее уже установили на вокзалах таких крупных городов как: Саратов, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и многие другие.