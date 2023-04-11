В Волгограде осудят хирурга больницы №25 за смерть преждевременно выписанной пациентки

Женщину выписали из больницы раньше времени. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде врач-хирург больницы скорой медицинской помощи №25 идет под суд за смерть преждевременно выписанной пациентки. Оказавшаяся без должной помощи женщина скончалась дома через 8 дней после того, как покинула стационар. Медика обвиняют в смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Дзержинском районном суде, который рассмотрит это уголовное дело.

По версии следствия, врач выписал женщину из больницы 4 июня 2021 года. При этом не убедился в том, что она шла на поправку. Пациентка осталась дома без необходимого лечения и наблюдения. Через 8 дней волгоградка умерла из-за возникшего сепсиса и полиорганной недостаточности.