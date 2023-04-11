Волгоградца арестовали за попытку подкупить сотрудника ФСБ

Мужчина находится под арестом Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали волгоградца, пытавшегося дать взятку их коллеге за то, чтобы в его отношении прекратились оперативно-разыскные мероприятия. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru cо ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Мужчина был задержан в марте 2023 года по подозрению в сбыте наркотиков. Пытаясь избежать наказания, задержанный предложил заплатить 100 тысяч рублей сотруднику УФСБ, занимавшемуся его делом. Однако, сотрудник правопорядка был непреклонен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Мужчина находится под арестом, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.