50% волгоградцев считают, что в регионе слишком много гастарбайтеров

На волгоградских полях работает немало мигрантов. Фото: Семен ШПАК

Половина работающих жителей Волгоградской области считают, что в регионе слишком много гастарбайтеров. При этом 19% респондентов количество трудовых мигрантов не беспокоит, а 10% считают, что их недостаточно. Такие данные опроса сообщили сайту volgograd.kp.ru в службе исследований hh.ru.

Чаще всего считают, что гастарбайтеры заполонили рынок труда, работающие в сфере транспорта и рабочий персонал. А вот HR-специалистам трудовых мигрантов маловато.

При этом 53% волгоградцев уверены, что мигранты обходятся работодателю дешевле. Также многие считают, что гастарбайтеры выгодны, так как соглашаются на некомфортные условия труда и работают там, куда не идут местные, плюс к этому они не могут защитить свои права. Тем временем, 41% респондентов согласны, чтобы мигранты заполняли кадровый дефицит в регионе и каждый четвертый уверен, что они вовсе не нужны.