Пострадавшую в ДТП с мопедом 10-летнюю девочку вертолетом доставили в Волгоград

Девочку доставили вертолетом в Волгоград Фото: Эдуард Пальгунов

Школьницу, которая накануне пострадала при падении с мопеда в Николаевском районе, доставили вертолетом санавиации в 7-ю больницу Волгограда. За жизнь 10-летней девочки в реанимации борются врачи травматологического отделения. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В облздраве добавили, что девочку в Волгоград доставили вертолетом ночью в сопровождении реанимационной бригады.

Напомним, ДТП с мопедом произошло 10 апреля в Николаевском районе. Им управляла 13-летняя девочка, а ее 10-летняя подруга была пассажиром. Мопед упал, наехав на камень. Если 13-летняя школьница получила легкие травмы, ей госпитализация не потребовалась, то другую девочку пришлось доставить в реанимацию в Волгоград.

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