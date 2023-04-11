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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 10:09

В Волгограде на силикатном заводе 11 апреля взорвался паропровод

На месте ЧП работают специалисты
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде на силикатном заводе КамАЗ повредил паропровод

В Волгограде на силикатном заводе КамАЗ повредил паропровод

Фото: Иван ПРОХОРОВ

11 апреля на силикатном заводе в Дзержинском районе Волгограда произошло ЧП, временно остановившее работу предприятия. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru сотрудники ЗАО «Производственное объединение Завод силикатного кирпича» (ЗАО ПО ЗСК), сегодня днем был поврежден парапровод.

По информации, водитель «КамАЗа» разгружал песок и при выезде забыл опустить кузов, который в свою очередь зацепил трубу. Повреждение паропровода сопровождалось громким хлопком. В результате инцидента никто не пострадал, однако из-за прекращения подачи пара предприятие остановило деятельность. В настоящий момент ведутся восстановительные работы.