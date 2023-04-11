Жителям Волгограда рассказали, как избежать сальмонеллеза на Пасху

Волгоградцам дали рекомендации, как выбрать качественные продукты к Пасхе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Воскресения Христова. Традиционно на Пасху пекут куличи и красят яйца. Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Волгограда и области по выбору продуктов к праздничному столу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, покупать необходимо только свежие и качественные яйца, куличи, творог. При выборе следует обращать внимание на дату изготовления, срок годности и условия хранения. Важен и внешний вид продуктов. Так яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета. Диетические яйца хранятся 7 суток, столовые – от 8 до 25 дней. Мытые не должны храниться больше 12 дней. Варить яйца, предварительно вымыв их, следует не менее 10 минут с момента закипания. Это снижает риск заболевания сальмонеллезом - инфекцией, поражающей органы пищеварения. Чтобы не подхватить болезнь, нельзя употреблять сырые яйца.

Что касается творога, то качественный продукт имеет белый цвет с кремовым оттенком, его запах чуть кисловатый. В нежирном твороге может немного выделяться сыворотка. Консистенция продукта должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной.