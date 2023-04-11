Губернатор Волгоградской области озвучит задачи развития региона на 10 лет

В администрации области готовятся к большой встрече. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В среду, 12 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проведут встречу с активом региона. На мероприятие, которое пройдет в полдень в Волжском, пригласили представителей всех ключевых сфер. Главной темой станут задачи развития региона на ближайшие 10 лет. Сегодня, 11 апреля, подготовке к этому событию глава региона посвятил рабочее совещание, сообщили в администрации Волгоградской области.

- Мероприятие будет посвящено основным задачам на 10-летний период с обозначением индикативных показателей, - рассказали в администрации региона.

Встреча губернатора с активом пройдет в Центре культуры и искусства «Октябрь» города Волжского. Волгоградцам ее покажут по местному телевидению в прямом эфире, который начнется в 12.00.