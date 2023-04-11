Под Волгоградом в поле обнаружено тело мужчины с обглоданным лицом

Следствию придется выявить причины смерти Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Новоаннинском районе Волгоградской области обнаружен труп мужчины с обглоданным лицом. Тело обнаружил местный житель между поселком Красный Октябрь и хутором Сатаровский. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в Новоаннинском межрайонном следственном отделе.

— Экспертам удалось установить, что предположительно смерть наступила в результате обморожения, - заметитель руководителя Новоаннинского МРСО СУ СКРО по Волгоградской области Александр Дормагихин. - Процессуальная проверка продолжается, необходимо установить точные причины смерть и личность погибшего.

Предположительно, погибшим мужчиной может быть пропавший в январе этого года житель хутора Сатаровский 59-летний Виталий Воронин.