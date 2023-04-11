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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 8:23

Под Волгоградом в поле обнаружено тело мужчины с обглоданным лицом

Предположительно, найденный человек пропал в январе 2023 года
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Следствию придется выявить причины смерти

Следствию придется выявить причины смерти

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Новоаннинском районе Волгоградской области обнаружен труп мужчины с обглоданным лицом. Тело обнаружил местный житель между поселком Красный Октябрь и хутором Сатаровский. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в Новоаннинском межрайонном следственном отделе.

— Экспертам удалось установить, что предположительно смерть наступила в результате обморожения, - заметитель руководителя Новоаннинского МРСО СУ СКРО по Волгоградской области Александр Дормагихин. - Процессуальная проверка продолжается, необходимо установить точные причины смерть и личность погибшего.

Предположительно, погибшим мужчиной может быть пропавший в январе этого года житель хутора Сатаровский 59-летний Виталий Воронин.