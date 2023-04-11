В Волгограде судят забившего до смерти приятеля мужчину

Вскоре мужчине вынесут приговор. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Следственный комитет Волгограда завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 58-летнего приятеля. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, материалы с обвинительным заключением направлены в суд.

Преступление произошло 1 февраля в доме на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе города-героя, где несколько мужчин устроили застолье.

- В вечернее время потерпевший и фигурант вышли на улицу и направились в магазин. По пути следования между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов руками в лицо и по голове потерпевшего, - уточнили в областном следкоме.

Мужчина скончался от полученных травм. Вскоре обвиняемому вынесут приговор.