Матч «Ротора» со СКА стал самым посещаемым в России в выходные

Фото: СК "Ротор"

Волгоград в очередной раз доказал, что его жители обожают футбол. В прошлые выходные домашний матч «Ротора» стал самым посещаемым в России, сообщает сайт volgograd.kp.ru. На «Волгоград Арене» на игре с ростовским СКА собрались 14 637 зрителей – это больше, чем на матчах Российской премьер-лиги и Первой лиги, которые состоялись с пятницы по понедельник.

На втором месте по посещаемости оказался матч Первой лиги между «Балтикой» и «Родиной», на стадионе в Калининграде присутствовали 10 980 человек. На третьей строчке по зрительской аудитории встреча в рамках РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом», в Москве она собрала 10 859 болельщиков. Далее располагается матч между «Краснодаром» и «Пари НН» (10 677 зрителей), замыкает пятерку московское дерби между «Спартаком» и «Динамо» (8 985 болельщиков).

Напомним, матч «Ротора» уже не в первый раз текущей весной становится самым посещаемым за выходные. В субботу «сине-голубые» разгромили ростовский СКА со счетом 4:0.