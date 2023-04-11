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НовостиОбщество11 апреля 2023 7:54

Под Волгоградом в 225 тоннах семян подсолнечника нашли опасный сорняк

ООО нарушило фитосанитарные требования
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
ООО нарушило фитосанитарные требования

ООО нарушило фитосанитарные требования

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области ООО «Хлебное» нарушило фитосанитарные требования при хранении семян подсолнечника. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Россельхознадзора, в 225 тоннах продукции, хранящейся в Урюпинском районе, обнаружен опасный сорняк.

Установить факт нарушения удалось благодаря лабораторной экспертизе, результаты которой поступили в надзорное ведомство. Амброзия трехраздельная наносит огромный экономический ущерб, а также является сильным аллергеном.

- Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ведомством предложено принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, - прокомментировали в ведомстве.