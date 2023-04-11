В Волгограде и области ФСБ и МЧС проводят совместные учения 11 апреля

Фото из архива ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде и области 11 апреля проводится межведомственная тренировка сотрудников региональных УФСБ и ГУ МЧС. Экстренные и оперативные службы проводят пожарно-тактические учения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Во время учений возможно введение временных ограничения для автомобилей и пешеходов. Волгоградцев попросили с пониманием отнестись к неудобствам, которые связаны с отработкой задач. Также к жителям обратились с просьбой не паниковать во время тренировок МЧС и ФСБ, не верить ложным слухам.