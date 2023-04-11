Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 апреля 2023 7:19

В Волгограде и области ФСБ и МЧС проводят совместные учения 11 апреля

Волгоградцев просят не паниковать из-за работы экстренных и оперативных служб
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото из архива ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото из архива ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде и области 11 апреля проводится межведомственная тренировка сотрудников региональных УФСБ и ГУ МЧС. Экстренные и оперативные службы проводят пожарно-тактические учения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Во время учений возможно введение временных ограничения для автомобилей и пешеходов. Волгоградцев попросили с пониманием отнестись к неудобствам, которые связаны с отработкой задач. Также к жителям обратились с просьбой не паниковать во время тренировок МЧС и ФСБ, не верить ложным слухам.