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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:48

Волгоградцам напомнили об уголовной ответственности за букеты из краснокнижных цветов

Журналист Ефим Шустерман поделился своим мнение в своем телеграм-канале
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцам напомнили об уголовной ответственности за букеты из краснокнижных цветов

Волгоградцам напомнили об уголовной ответственности за букеты из краснокнижных цветов

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Известный журналист и политический деятель Ефим Шустерман напомнил жителям Волгоградской области о принятом Госдумой законе об ответственности за сбор грибов и цветов, занесенных в Красную книгу. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал автора «Еще не вечер», нарушителям новых правил грозят крупные штрафы и даже тюрьма.

- За незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу, грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом до 1 млн. рублей, - комментирует закон Ефим Шустерман.

В законе отмечается, что у нарушителя должен быть прямой умысел. При этом неясно, будет ли являться незнание краснокнижного вида как оправдание. Добавим, что закон еще не вступил в силу, это произойдет через полгода с момента его опубликования.