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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 6:36

В Волгоградской области две девочки пострадали от езды на мопеде

Госпитализация потребовалась 10-летней школьнице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Николаевском районе 10 апреля две школьницы пострадали от катания на мопеде, угодив в ДТП. Происшествие случилось в 14.20 на грунтовой дороге перед поселком Торгунский. 13-летняя девочка, управляя мопедом «Рэйсер», наехала на камень, из-за чего упала вместе с 10-летней пассажиркой. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получили обе девочки, при этом 13-летнюю школьницу не госпитализировали. В больницу доставили ее 10-летнюю подругу.