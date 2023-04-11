В Волгоградской области две девочки пострадали от езды на мопеде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Николаевском районе 10 апреля две школьницы пострадали от катания на мопеде, угодив в ДТП. Происшествие случилось в 14.20 на грунтовой дороге перед поселком Торгунский. 13-летняя девочка, управляя мопедом «Рэйсер», наехала на камень, из-за чего упала вместе с 10-летней пассажиркой. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Травмы получили обе девочки, при этом 13-летнюю школьницу не госпитализировали. В больницу доставили ее 10-летнюю подругу.