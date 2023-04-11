ОРВИ в апреле заболевает каждый двухсотый житель Волгограда и области

Расслабляться и забывать о профилактике ОРВИ пока рано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОРВИ, коронавирусом и гриппом в апреле 2023 года заболевает каждый двухсотый житель Волгограда и области или 0,5% населения. При этом за первую неделю месяца количество обращений к врачам с вирусами снизилось на 8%. Большая часть чихающих, кашляющих и температурящих - взрослые (58%). Повышенная заболеваемость в Волгограде, Волжском и 10 районах области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Заболеваемость ОРИ с превышением среднеобластного уровня отмечается в Быковском, Городищенском, Жирновском, Иловлинском, Киквидзенском, Клетском, Котовском, Октябрьском, Серафимовичском и Чернышковском районах, - рассказали санитарные врачи.

Укладывают волгоградцев в постель в основном риновирус и РС-вирус. Немало заразившихся аденовирусом и бокавирусом, сезонным коронавирусом и COVID-19. При этом те, кто сделал прививку, болеют гриппом в 70 раз реже, чем не привитые от него. Медики говорят, что расслабляться и забывать о профилактике ОРВИ пока рано, хотя на улице уже весна.