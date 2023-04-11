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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:10

В Волгоградской области санавиация за сутки госпитализировала малыша 2 лет и женщину с ботулизмом

Крылатая скорая помощь работает в круглосуточном режиме
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба облздрава.

Фото: пресс-служба облздрава.

В Волгоградской области крылатая скорая помощь работает в круглосуточном режиме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета здравоохранения, за сутки в Волгоград госпитализировали малыша 2 лет и 39-летнюю женщину с ботулизмом.

Ребенок попал в Урюпинскую ЦРБ с отравлением. Его состояние оценивалось как тяжелое. Районные врачи оказали необходимую помощь, затем маленького пациента на вертолете доставили в центр острых отравлений городской клинической больницы № 25.

Женщина из Суровикинского района почувствовала себя плохо после употребления вяленой рыбы.

- Специалисты предполагают, что причиной заболевания стал ботулотоксин, который вырабатываются бактериями, развивающимися в продуктах питания, приготовленных с нарушением технологии, - уточнили в облздраве.

Сейчас женщину спасают врачи инфекционной больницы № 1.