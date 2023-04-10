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НовостиНедвижимость10 апреля 2023 15:33

В Волжском с 11 апреля на два дня снизят напор воды

В основном коснется это старой части
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Волжанам придется запастись холодной водой

Волжанам придется запастись холодной водой

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Перебои с водоснабжением ожидаются в городе Волжском Волгоградской области сразу после окончания отопительного сезона из-за ремонта на водозаборной станции. Ровно на сутки в старой части города-спутника, с 11 по 12 апреля 2023 года снизят напор холодной воды. Вода тонкой струйкой будет идти почти у половины города, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Волжского.

Неудобства и возможные перебои с холодной водой ощутят на себе жители многоквартирных домов, расположенных от улицы имени Логинова до улицы Пионерской. Давление воды уменьшат до 2,5 технических атмосфер. Начнется все в 5 часов утра 11 апреля и продлится до трех часов утра следующего дня. Связаны такие ограничения с проведением работ по замене задвижки на станции 3-го подъема.