С конца апреля из Волгограда в Турцию будут летать чартеры

В Анталью чартеры из Волгограда будут летать 2 раза в неделю Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из Волгограда будут выполняться чартерные авиарейсы в Турцию. Их открывает туроператор IZI TOUR вместе с авиакомпанией Red Wings. Самолеты из «Гумрака» с туристами будут отправляться в Анталью в течение летнего сезона до конца октября, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

С 28 апреля и каждую пятницу из «Гумрака» рейсы будут выполняться в 0.00. В Анталье самолеты будут приземляться в 3.45. С 30 апреля и каждое воскресенье вылет из Волгограда – в 15.40, приземление в Турции – в 19.30.

Напомним, из Волгограда также выполняются рейсы в Стамбул.