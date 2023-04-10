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НовостиОбщество10 апреля 2023 14:53

С конца апреля из Волгограда в Турцию будут летать чартеры

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Анталью чартеры из Волгограда будут летать 2 раза в неделю

В Анталью чартеры из Волгограда будут летать 2 раза в неделю

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из Волгограда будут выполняться чартерные авиарейсы в Турцию. Их открывает туроператор IZI TOUR вместе с авиакомпанией Red Wings. Самолеты из «Гумрака» с туристами будут отправляться в Анталью в течение летнего сезона до конца октября, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

С 28 апреля и каждую пятницу из «Гумрака» рейсы будут выполняться в 0.00. В Анталье самолеты будут приземляться в 3.45. С 30 апреля и каждое воскресенье вылет из Волгограда – в 15.40, приземление в Турции – в 19.30.

Напомним, из Волгограда также выполняются рейсы в Стамбул.