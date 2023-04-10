В Волгограде выбрали подрядчика для реконструкции мемориала в Радомском сквере

Фото: пресс-служба мэрии.

Власти Волгограда в результате открытого конкурса выбрали подрядную организацию, которая проведет реконструкцию мемориала «Место, где вели ожесточенные бои 62-я, 64-я и 57-я армии» в Радомском сквере в Ворошиловском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, работы выполнит ООО «ПКК «МАРШ». После проверки документов с компанией подпишут договорные отношения.

- У данной организации есть лицензия и опыт восстановления объектов культурного наследия – специалисты выполняли работы по сохранению ряда памятников в Астраханской и Саратовской областях, - отметили в мэрии.

Перед тем, как приступить к работам, специалисты проведут исследования. Мемориалу более полувека. Рестврацию закончат в 2024 году.