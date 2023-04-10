В Волгограде 5 районов останутся без электричества 11 апреля

Без света волгоградцы останутся на 7-8 часов Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник на многих адресах не будет света. Из-за плановых работ электричество отрубят в пяти районах областного центра. Электроснабжения в домах волгоградцев не будет в течение семи-восьми часов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», 11 апреля электричество отключат в Тракторозаводском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе электроснабжение будет отсутствовать с 9.00 до 17.00 на ул. Борьбы, 1, 3, 5, 7, пр. Ленина, 209, 213.

В Дзержинском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 на ул. Ряжской, 2/1, 2-12, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 13а, 12/2, 14, 14/1, 15, 15а, 15/2, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20а, 20, 21, 21а, 21/1, 21/2, 22/2, 22/3, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 24, 25/1, 25/2, 27б, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29, 29а, 29д, 31/2, 31/2, 33/1, 33/2, 33/3, 32/1, 32/2, 35/3, 36/1, 36/2, 36/3, 40, 44, 46, 46а, ул. Котовского, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/7, 5, 5/1, 5/2, 27б, 29, 39-33, ул. Кожевникова, 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 14, 14/1, 15/1, 15а, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 20/3 20/4, 21, 22, ул. Демидоской, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 38.

В Центральном районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства испытают жители пр. Ленина, 61/1, 62, 62/1, 64, 68, 68а, 70, 70а, 70б. В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Кузнецкую, 12, ул. Дубовскую, 5, 10, 14, 14а, ул. Ростовскую, 9, 11, 13, ул. Буханцева, 4. В Красноармейском районе свет отрубят с 9.00 до 17.00 на ул. Плеханова, 51а, 57а, 57б, 57-73, ул. Ленинаканской, 51-91, 52-68, 89, ул. Костюшко, 72-84, с 9.00 до 16.00 - на ул. Волжской, 1-27, ул. Альпийской, 1-27, 2а-18, ул. Центральной, 1-67, 2-54, 24а, ул. Токарева, 1-27, 2-64, ул. Чойбалсана, 1/1, 1/2, 1/3, 2а, 3/1, 5, 5/3, 6, 9, ул. Барабинской, 13-23, ул. Лесозаводской, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, ул. Бугурусланской, 5-23, 6-14, в пер. Центральном, 9-13, 12.