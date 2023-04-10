В Волгограде голый 48-летний мужчина устроил на кладбище погром

Мужчина крушил без каких-либо причин могильные кресты Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Советском районе Волгограда полицейские задержали 48-летнего мужчину, который без каких-либо причин крушил памятники на местном кладбище. За этим вандала застал другой волгоградец и незамедлительно обратился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого безработного мужчину, который сознался в содеянном. Сейчас мужчина получил подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Осквернение мест захоронения». Законодательство предусмотривает либо денежный штраф, либо арест на срок до трех месяцев.