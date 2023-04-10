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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 13:46

В Волгограде суд взыскал с врача взятку за фальшивую инвалидность

Женщина заплатила в казну государства 60 тысяч рулей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Облсуд вынес приговор.

Облсуд вынес приговор.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд взыскал со Светланы Жилкиной 60 тысяч рублей, которые женщина получила в качестве взятки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, женщина работала врачом в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Волгоградской области». В 2018 году к ней обратился пациент и за предложенную сумму попросил оформить ему инвалидность для получения выплат.

- Ранее приговором суда Жилкина признана виновной в совершении преступления. За содеянное она приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд в защиту интересов государства и требованием взыскать с осужденной компенсацию. Жилкина пыталась обжаловать приговор в связи с истечением сроков давности, однако облсуд посчитал требования обоснованными.