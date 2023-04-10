Двое мужчин 8 апреля устроили стрельбу в караоке-баре на юге Волгограда

Причиной конфликта оказалась прекрасная незнакомка Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Нешуточные страсти разыгрались в Кировском районе Волгограда. В минувшие выходные, 8 апреля, в одном из караоке-баров между посетителями завязалась ссора, которая плавно перетекла в перестрелку. Об этом происшествии сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Около 5.00 в заведении между двумя мужчинами завязался конфликт из-за девушки. Выйдя на улицу, один из посетителей несколько раз в сторону 48-летнего оппонента из травматического оружия и скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу с ранениями бедра и голени.

Оперативникам удалось установить личность и местонахождение стрелка. Им оказался 42-летний ранее судимый волгоградец. От оружия он избавился, выкинув его в один из водоемов.