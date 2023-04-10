Полиция опубликовала видео столкновения бензовоза и «КамАЗа» на юге Волгограда

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

МВД опубликовало видео с моментом ДТП с участием бензовоза «Мерседес» и «КамАЗа» с песком в Волгограде. Авария случилась ночью 10 апреля в Красноармейском районе на 11-м километре трассы «Волгоград - Большие Чапурники - Червленое». После столкновения из бензовоза на дорогу вытекло топливо. Трассу пришлось перекрыть. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сейчас все ограничения на проезд автомобилей снят, участок трассы снова открыт.

Напомним, ДТП произошло в 0.15. «Мерседес» с полуприцепом-цистерной по касательной задел «КамАЗ», который в итоге перевернулся. Более чем на 12 часов участок трассы на южном въезде в Волгоград был перекрыт из-за розлива топлива из бензовоза. Медицинская помощь потребовалась водителю «КамАЗа».

Напомним, в Волжском 10 апреля фура не вошла в поворот и перевернулась. Проезжая часть на улице Севастопольской была залита дизельным топливом.