Волгоградка отсудила 300 тысяч рублей у УК за полученные в результате падения травмы

Суд вынес приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красноармейский районный суд Волгограда взыскал с управляющей компании «Волга дом» 300 тысяч рублей в пользу 55-летней женщины, которая сломала обе руки в результате падения на пешеходной дорожке с выбоинами. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент случился в 2022 года на улице Удмуртской возле дома №103.

- Фактически пешеходная дорожка находилась в ненадлежащем техническом состоянии – имелись многочисленные выбоины, выкрашивания бетона, участки оголения арматуры и так далее, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура потребовала не только компенсировать ущерб, но и привести дорожку в порядок. иск удовлетворен. Ответчик может обжаловать решение. После вступления в силу прокуратура проследит за его исполнением.