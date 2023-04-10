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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:10

В Волжском на дороге перевернулась фура

Водитель большегруза неудачно вошел в поворот
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация Волжского

Фото: администрация Волжского

Днем 10 апреля в Волжском в ДТП перевернулась фура DAF. На улице Севастопольской перед перекрестком с улицей Пушкина водитель большегруза не вошел в поворот, из-за чего машина опрокинулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: администрация Волжского

Фото: администрация Волжского

Другим водителям приходится аккуратно объезжать лежачую на боку фуру. Вдобавок из нее вытекло дизельное топливо. По информации мэрии Волжского, все профильные службы уже на месте. Участок дороги перекрывать не потребовалось. 49-летний водитель большегруза отказался от госпитализации.