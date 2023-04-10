В Волжском на дороге перевернулась фура

Фото: администрация Волжского

Днем 10 апреля в Волжском в ДТП перевернулась фура DAF. На улице Севастопольской перед перекрестком с улицей Пушкина водитель большегруза не вошел в поворот, из-за чего машина опрокинулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: администрация Волжского

Другим водителям приходится аккуратно объезжать лежачую на боку фуру. Вдобавок из нее вытекло дизельное топливо. По информации мэрии Волжского, все профильные службы уже на месте. Участок дороги перекрывать не потребовалось. 49-летний водитель большегруза отказался от госпитализации.