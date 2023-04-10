Коммерческий директор, технолог, переводчик с китайского: в Волгограде открыты вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей

В Волгограде некоторые компании готовы платить работникам больше ста тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде определили самые высокооплачиваемые предложения работы. Оказывается, не надо переезжать в столицу, чтобы зарабатывать больше сотни тысяч рублей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru специалисты сервиса Работа.ру, самая высокая заработная плата доступна коммерческому директору направления оросительной техники и монтажнику систем вентиляции. Компании готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.

За такую зарплату коммерческому директору в сфере оросительной техники предстоит ездить в командировки, управлять персоналом, выстраивать системы продаж, создавать клиентскую базу, вести отчетности. Среди требований - техническое или экономическое образование, опыт продаж техники или оборудования от 6 лет. Монтажнику систем вентиляции, который так же хочет зарабатывать до 150 тысяч в месяц, необходимо иметь опыт работы от четырех лет и быть дисциплинированным. Деятельность предполагает разъезды.

До 100 тысяч рублей предлагают в Волгограде технологу соковой продукции и детского питания. Требуется высшее образование в области пищевой промышленности, причем рассматриваются выпускники вузов без опыта работы. Открыта вакансия программиста 1С с опытом работы от двух лет, зарплата – от 90 тысяч рублей. Деятельность предполагает участие в проектах по автоматизации и внедрению 1С.

В Волжском компания ищет переводчика с китайского языка, предлагают заработок от 80 тысяч рублей. Уровень знания должен быть на уровне HSK-Level 5, чтобы вести деловую переписку и сопровождать директора на переговорах.