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НовостиОбщество10 апреля 2023 9:55

В этом году клещи напали на 41 жителя Волгоградской области

Роспотребнадзор напоминает о правилах профилактики
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Роспотребнадзор напоминает о правилах профилактики

Роспотребнадзор напоминает о правилах профилактики

Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2023 года клещи напали на 41 жителя Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, ни одного случая крымской лихорадки и клещевого боррелиоза не зарегистрировано.

С начала сезона специалисты проводят профилактические мероприятия. В первую очередь, акарицидную обработку территорий (парки, базы отдыха, кладбища, хозяйства). Фермерам дают рекомендации, как обрабатывать домашних животных.

- При обнаружении клеща необходимо самостоятельно снимать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства), - напомнили волгоградцам.