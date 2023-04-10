В этом году клещи напали на 41 жителя Волгоградской области

Роспотребнадзор напоминает о правилах профилактики Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2023 года клещи напали на 41 жителя Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, ни одного случая крымской лихорадки и клещевого боррелиоза не зарегистрировано.

С начала сезона специалисты проводят профилактические мероприятия. В первую очередь, акарицидную обработку территорий (парки, базы отдыха, кладбища, хозяйства). Фермерам дают рекомендации, как обрабатывать домашних животных.

- При обнаружении клеща необходимо самостоятельно снимать очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания или обратиться в медицинскую организацию (травматологический пункт, поликлиника по месту жительства), - напомнили волгоградцам.