В Волгограде 50-летний мужчина украл с амфитеатра камеру стоимостью 60 тыс. рублей

Момент кражи зафиксировала другая камера наружного наблюдения Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники ППС задержали подозреваемого в краже камеры наружного видеонаблюдения, которая висела на одной из стен амфитеатра. 50-летний мужчина выглядел очень подозрительно и прятался от полицейских.

- Для выяснения обстоятельств мужчины был задержан. У него была обнаружена камера наружного наблюдения с торчащими проводами стоимостью более 60 тысяч рублей, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Задержанный ранее судимый мужчина признался, что похитил со стены амфитеатра камеру, чтобы позже перепродать ее. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.