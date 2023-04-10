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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 9:01

Самолет из Волгограда в Санкт-Петербург вернулся на стоянку из-за неисправности

Неполадки обнаружили в системе кондиционирования
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Самолет из Волгограда в Санкт-Петербург вернулся на стоянку из-за неисправности

Самолет из Волгограда в Санкт-Петербург вернулся на стоянку из-за неисправности

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самолет из Волгограда в Санкт-Петербург пришлось вернуть на стоянку из-за неисправности. Инцидент случился 9 апреля в 15.25 часов в аэропорту Гумрак. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал Авиаинцидент, воздушное судно готовилось к взлету и уже получило разрешение, однако экипаж передал информацию о неполадках в системе кондиционирования.

После этого командир решил вернуться на стоянку, при этом тревогу не объявляли. на устранение неисправности ушло около часа. Уже в 16.30 судно вылетело в Пулково.

Добавим, что самолет B-738 (рейс PBD518) эксплуатирует ООО «Авиакомпания «Победа».