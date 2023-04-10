Под Волгоградом водитель «Лады» погиб после столкновения с деревом Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 9 апреля, в Волгоградской области скончался 66-летний водитель «Лады». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла в 19.00 часов в хуторе Бурковском возле дома №1 на улице Заречной.

- Водитель не справился с управлением, выехал на полосу движения, предназначенную для встречного движении, совершил съезд с дороги на противоположную обочину с последующим наездом на дерево, - уточнили в ведомстве.

Мужчина получил тяжкие травмы. Ему пытались оказать помощь, пока ехала неотложка. Водитель скончался на месте аварии до прибытия врачей.