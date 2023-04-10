В Волгограде на Пасху 16 апреля пустят спецрейсы автобусов

Автобусы будут ходить полдня. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В день Пасхи, которая в 2023 году выпала на 16 апреля, а также на Красную горку, 23 апреля, в Волгограде пустят дополнительные автобусы к городским кладбищам. Курсировать на спецрейсах с 9.00 до 15.00 будет 65 машин, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- От конечных остановок автобусы будут отправляться по мере заполнения, - отмечают в администрации Волгограда.

Так, в Тракторозаводском районе Волгограда автобусы на Алюминиевское и Верхнезареченское кладбища с 9 до 15 часов будут ходить от площади ВГТЗ. В Краснооктябрьском районе автобусы на кладбище пойдут от остановки на 39-й Гвардейской. В Дзержинском - от Землячки до Моторного кладбища.

В Ворошиловском районе Волгограда автобусы до старого и нового кладбищ 16 и 23 апреля 2023 года пустят от площади Советской и «Обувной фабрики». В Кировском – от остановок «Пос. Руднева» и «ВолгоГРЭС». В Красноармейском автобусы будут ходить к старому и новому кладбищам сразу по четырем маршрутам от остановок «К/т Юбилейный» и «Бульвар Энгельса».

Проезд в автобусах до кладбищ будет платным. Купить билет можно будет и за наличные и по карте, в том числе транспортной. Льготные и обычные проездные тоже будут действовать.