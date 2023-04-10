«Ситиматик-Волгоград» принял участие в экоакции на территории Лысой горы

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в очередной раз, выступил партнером экологической акции на территории мемориального комплекса «Лысая гора» Советского района города Волгограда.

Мероприятие было организовано в рамках месячника благоустройства, объявленного губернатором Волгоградской области, проводимого на территории всего региона. Местом проведения одного из центральных мероприятий была определена Лысая гора – памятник истории, объект культурного наследия федерального значения, подлежащим государственной охране. Здесь расположена братская могила павших защитников Сталинграда, которые с сентября 1942 г. по январь 1943 г. вели ожесточенные бои за высоту 145,5 и прилегающую территорию. В память о стойкости и мужестве советских солдат у братской могилы на Лысой горе установлен 20-метровый обелиск.

Региональный оператор предоставил 2 единицы специализированного автотранспорта для вывоза отходов, каждый мусоровоз сделал по три рейса, суммарно было вывезено порядка 100 кубических метров, преимущественно, строительных отходов.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Отметим, что такие экологические акции проводятся регулярно. В ходе субботника акцент был сделан на ликвидации крупных свалок, сформированных, к основном, строительными и крупногабаритными отходами.

К сожалению, проблема захламления «Лысой горы» существует далеко не один год. Здесь сбрасывают крупногабаритные отходы водители мусоровозов нелегальных компаний-перевозчиков, которые экономят на доставке мусора до полигона и нерадивые жители, совершенно не задумываясь, что на этой уникальной ландшафтной территории, находящейся в черте города, расположены массивные дубовые и еловые посадки, произрастают уникальные растения, бьют родники с чистой водой, водятся лисы, кабаны и другие представители животного мира.

На призыв очистить исторически значимую территорию от мусора откликнулись целых ряд волгоградских предприятий, студенты, волонтеры, представители общественных организаций. Совместными усилиями с территории мемориального комплекса было вывезено 54 КамАЗа отходов.

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