В Волгоградской области пресекли незаконный ввоз через границу охотничьих патронов

ФОТО: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области пресекли попытки незаконного перемещения через государственную границу охотничьих патронов. Пара таких случаев было зафиксировано автомобильном пункте пропуска «Вишневка», о чем сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, при осмотре машин, следующих из России в Казахстан, было обнаружено несколько десятков патронов к охотничьему оружию в салонах автомобилей. У водителей не было при себе документов, разрешающих перевозку через госграницу, из-за чего их привлекли к административной ответственности по статье «нарушение режима в пунктах пропуска».

При каких условиях можно перевозить оружие и патроны через государственную границу, уточнили в управлении Росгвардии.

- Ввоз и вывоз конструктивно сходных с оружием изделий осуществляется по согласованию с указанным подразделением. По вопросам оказания данной услуги жителям Волгоградской области необходимо обращаться в центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Волгоградской области, - прокомментировала начальник пресс-службы Екатерина Пареченкова.