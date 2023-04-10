Под Волгоградом сын до смерти забил 62-летнего отца лопатой

Мужчину могут взять под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жирновском районе следователи возбудили уголовное дело на 43-летнего мужчину подозреваемого в убийстве 62-летнего отца. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло 7 апреля в селе Нижняя Добринка в частном доме на улице Медведицкой. Мужчины устроили застолье. Между ними случился конфликт из-за долговых обязательств отца.

- В ходе конфликта подозреваемый, используя черенок от лопаты, нанес отцу не менее 10 ударов в различные части тела, в том числе по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Как установили эксперты, причиной его смерти явился перелом костей свода и основания черепа, - уточнили в областном следкоме.

Подозреваемый задержан. Проводится расследование. Следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.