В Волгограде преступная группа за деньги помогала гастарбайтерам с документами для работы в России

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники ФСБ и МВД задержали участников преступной группы, которая наладила канал незаконной миграции. Они помогали иностранцам с документами для проживания и работы на территории России. За деньги обвиняемые выдавали гастарбайтерам сертификаты, которые подтверждали знания русского языка, истории России и законодательства РФ. Свидетельства использовались для получения миграционных документов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

На участников преступной группы было заведено уголовное дело. Их задержали 4 апреля в местах проживания и осуществления трудовой деятельности. Были проведены обыски и допросы, во время которых задержанные признали вину. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.