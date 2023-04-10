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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 7:20

В Волгограде преступная группа за деньги помогала гастарбайтерам с документами для работы в России

ФСБ и МВД пресекли канал незаконной миграции в Волгограде
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде сотрудники ФСБ и МВД задержали участников преступной группы, которая наладила канал незаконной миграции. Они помогали иностранцам с документами для проживания и работы на территории России. За деньги обвиняемые выдавали гастарбайтерам сертификаты, которые подтверждали знания русского языка, истории России и законодательства РФ. Свидетельства использовались для получения миграционных документов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

На участников преступной группы было заведено уголовное дело. Их задержали 4 апреля в местах проживания и осуществления трудовой деятельности. Были проведены обыски и допросы, во время которых задержанные признали вину. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.