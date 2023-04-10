В Волгограде апрельская цена борщевого набора на семью из 4 человек ниже 100 рублей

В Волгограде посчитана апрельская цена борщевого набора Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольска правда» посчитала апрельскую стоимость продуктов для борща на семью из четырех человек в разных регионах страны. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, кастрюля традиционного первого блюда обойдется в 96 рублей 48 копеек. В среднем по России ценник на овощи и мясо составляет 147 рублей. К слову, самый высокий ценник в регионе был в июне прошлого года - более 173 рублей.

Речь о классическом рецепте, где нет лишних приправ, а бульон варится на курице. Для приготовления борща на четыре порции потребует 350 грамм картофеля, 200 грамм капусты, 80 грамм лука и столько же моркови, 130 грамм свеклы, зубчик чеснока, полкило куриного мяса, 100 грамм сметаны и 200 грамм хлеба. С подробными данными и магазинами можно ознакомиться по ссылке проекта.