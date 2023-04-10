Для 30% волгоградцев работа важнее семьи

Большая часть волгоградцев приоритет отдают работе, а не личной жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Волгоградской области поинтересовались, какое значение в их жизни играет работа. У большей части волгоградцев она играет важнейшую роль. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в службе исследований hh.ru, у 30% респондентов работа занимает первое место в жизни и отнимает большую часть времени. У 29% отношение к работе меняется в зависимости от специфики той или иной деятельности. И только у четверти волгоградцев (25%) главный приоритет в жизни – семья, которая важнее любой работы.

Еще 13% жителей Волгоградской области признались, что для них главное в жизни – личное развитие. Отношение к работе зависит от возраста. Ей первое место отдают 38% волгоградцев, которым 45-54 года, и 24% участников опроса в возрасте 18-24 года. Семья в приоритете у респондентов 35-44 лет (26%), личное развитие важнее для людей 18-24 лет (23%).