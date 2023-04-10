На Волгоградскую область надвигаются заморозки и сильный ветер

Небольшие заморозки возможны в отдельных районах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внезапное изменение погодных условий прогнозирую синоптики в Волгоградской области в начале новой рабочей недели. На смену весеннему теплу придут ночные заморозки и порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ЦГМС по Волгоградской области.

Сегодня, 10 апреля, на территории региона не предвидится существенных осадков, но в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточного и восточного направления 6-11 м/с. По южным районам вероятны заморозки. Температура воздуха днем прогреется до +13 …+18 градусов.

На следующий день, 11 апреля, существенных осадков также не будет, но в утреннее время в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго восточный в ночное время суток 4-9 м/с, днем 6-11 м/с, в некоторых районах возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2...+7, при прояснении в северных районах до -2. Зато днем на территории региона воздух прогреется до +19.

В среду, 12 апреля, в отдельных районах области пройдет умеренный дождь, ночью на севере области без существенных осадков. Ветер восточного направления будет дуть со скоростью 7-12 м/с, днем в некоторых районах вероятны порывы 15-18 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +2...+7градусов, при прояснении в северных районах градусник может показать до -1, днем потеплеет до +20.