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НовостиОбщество10 апреля 2023 6:21

60% волгоградцев экономят время благодаря интернет-магазинам

Роспотребнадзор провел опрос среди жителей Волгоградской области
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Роспотребнадзор провел опрос среди жителей Волгоградской области

Роспотребнадзор провел опрос среди жителей Волгоградской области

Фото: Олег УКЛАДОВ

10 апреля Роспотребнадзор Волгоградской области опубликовал итоги опроса среди жителей, которые пользуются услугами интернет-магазинов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в анкетировании приняли участие 257 человек, в числе которых 208 женщин. 60% опрошенных признались, что онлайн покупки экономят время. 25% заказывают вещи и продукты по интернету лишь после того, как прочтут отзывы других покупателей. 15% отметили, что цены онлайн отличаются и они ниже.

- Были названы еще критерии «удобства» - можно найти товар, которого нет в обычных магазинах, можно делать покупки круглосуточно, а также можно сравнивать и изучать товар, и то, что товар доставляется на дом, - добавили в ведомстве.

Также некоторые волгоградцы признались, что не любят ходить по магазинам. Чаще всего покупатели заказывают одежду и обувь, далее идут косметика, на третьем месте – гаджеты, на четвертом – продукты, на пятом – товары для дома.