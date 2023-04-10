На юге Волгограда из-за ДТП бензовоза с «КамАЗом» закрыли движение по трассе

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ночью 10 апреля в Красноармейском районе Волгограда бензовоз «Мерседес» совершил касательное столкновение с «КамАЗом», который вез песок. От удара «КамАЗ» вылетел в кювет. ДТП случилось на 11-м километре трассы «Волгоград - Большие Чапурники - Червленое». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, движение на участке дороги временно перекрыли из-за нефтепродуктов, которые вытекли из «Мерседеса» на проезжую часть.

В аварии пострадал водитель «КамАЗа». Он обратился за медицинской помощью.