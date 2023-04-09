На трассе Волгоград-Астрахань сгорел перевернувшийся УАЗ

ФОТО: скриншот из видео телеграм-канала "ЧП Волгоград"

Жуткая авария произошла сегодня, 9 апреля, в Ленинском районе Волгоградской области. На 51 км трассы Волгоград-Астрахань столкнулись сразу три автомобиля, один из которых, отечественный УАЗ, перевернулся и загорелся. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

- ДТП произошло около 13.30 на повороте в село Заплавное Ленинского района. Автомобиль Opel Astra при обгоне столкнулся с двумя машинами - УАЗ и Mazda, - которые двигались попутно - пояснили в пресс-службе главка.

От столкновения отечественная «буханка» не устояла на колесах и перевернулась на бок, а затем загорелась. Этот момент зафиксировали на телефоны многие водители, проезжающие по трассе. В полиции также сообщают, несмотря на ужасающее зрелище на трассе, пострадавших в этой аварии нет. Подробности случившегося выясняются.