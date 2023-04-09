В Волгограде 9 апреля потушили пожар за Мамаевым курганом

Пожарные достаточно оперативно справились с возгоранием Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцев шокировали черные столбы дыма, вздымающиеся в Краснооктябрьском районе за Мамаевым курганом. В социальных сетях начали появляться сообщения обеспокоенных жителей областной столицы, которым показалось, что пожар произошел у самого подножия главной высоты России. Однако, по заверениям, ГУ МЧС по Волгоградской области, возгорание действительно было, но совершенно в другом месте и уже локализовано.

- В 10.49 на звонок диспетчера поступила информация о возгорании в районе улицы Муромской. Горел камыш и сухая растительность. Бригада 2 спасательной части локализовали пожар в 13.52, - прокомментировали в пресс-службе.

Спасатели также отметили - погибших и пострадавших нет, а причины возгорания еще устанавливаются.